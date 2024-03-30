Erzincan'da örtü yangını geceyi aydınlattı

ERZİNCAN - Erzincan'da kurumuş ot ve bitkilerin bulunduğu arazide çıkan örtü yangını yerleşim yerine ulaşmadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gece saatlerinde Çağlayan Beldesi Yamaçlı Mahallesi arazisinde meydana gelen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 1 kilometrelik alanda ayrı ayrı noktalara sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Erzincan, Üzümlü ve Altınbaşak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saat içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.