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Erzincan'da örtü yangını büyümeden söndürüldü

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Erzincan'da itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen örtü yangını kontrol altına alındı.

Erzincan'da örtü yangını büyümeden söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da örtü yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan merkez Cemal Gürsel Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alandan dumanlar yükseldiği fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan otluk alandaki yangına müdahale ederek yerleşim yerine sirayet etmeden kontrol altına aldı. Daha sonra soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yangın mahallinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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