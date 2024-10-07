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Erzincan'da Öğrencilere Hayvan Sevgisi Eğitimi

Erzincan'da Öğrencilere Hayvan Sevgisi Eğitimi
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Erzincan'da jandarma ekipleri, Günebakan İlkokulu'ndaki 41 öğrenciye hayvan sevgisi ve doğa koruma konusunda eğitim vererek, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Erzincan'da jandarma ekipleri öğrencilere hayvan sevgisini anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ve köpek timi ile birlikte, Günebakan İlkokulunda öğrenim gören 41 öğrenciye, hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla çevre, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı. Bulut isimli arama kurtarma köpeği gösteri yaparak öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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