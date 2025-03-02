Erzincan'da Öğrenciler Ramazan'ı Aileler İle Geçiriyor

Erzincan'da üniversite öğrencileri, Ramazan ayını sıcak bir aile ortamında geçirme fırsatı buluyorlar.

Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Gurbetteki Ailem" projesi ile şehir dışından gelen Erzincan Binali Yıldırım üniversitesinde eğitim gören öğrenciler Ramazan ayı boyunca Erzincanlı ailelerin iftar sofralarına misafir oluyorlar.

Proje, öğrencilerin gurbette yalnızlık hissetmemesini ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında öğrenciler Rota Erzincan uygulaması üzerinden Erzincanlı ailelerle eşleştiriliyor. Uygulama, öğrencilerin iftar davetlerine kolayca katılmasını sağlarken ailelerin de sofralarını genç misafirlere açmasına olanak tanıyor. Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatan bu girişim, aynı zamanda farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Erzincan'ın gelenek ve göreneklerini, kültürünü ve yerel lezzetlerini tanımasına da katkı sağlıyor.

"Üniversiteli gençler Erzincanlı ailelere konuk olup Ramazan'ın güzelliğini aileler ile birlikte yaşıyor"

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada; "Üniversiteli gençlerimiz, Erzincanlı ailelerimize konuk olup Ramazan'ın güzelliğini aileler ile birlikte yaşıyor. Ramazan'ın bereketi, bu sofralarda başka bir anlam kazanıyor. Hep birlikte paylaşılan iftar sofrasında çorbanın buğusu yükselirken gözlerdeki özlem sessizce eriyor. Bir kaşıkta anne eli değmiş gibi hissettiren o tanıdık tat, bir selamda baba şefkatini aratan o sıcak ses. Gurbet, o an için sanki hiç yaşanmamış gibi. "Gurbetteki Ailem" sadece bir proje değil; bir yuvanın yeniden kurulması, hasretin dindirilmesi, sevginin mesafeleri yok sayması demek. Bu iftar sofraları, yalnızlığın değil; birliğin hikayesini yazıyor.

Gelecek yıllarda da devam etmesi ve daha fazla öğrenciyle aileyi buluşturması hedeflenen "Gurbetteki Ailem" projesi, bir yandan öğrencilerin memleket hasretini dindirirken ve aile bağlarını güçlendirirken, öte yandan da Erzincan'ın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlıyor. Ramazan boyunca aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleşecek iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları da bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN