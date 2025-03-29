Erzincan'da Öğrenciler 'Bir Tabak Sevgi' Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

Erzincan'da lise öğrencileri "Bir Tabak Sevgi" projesiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ya da kendi yemeğini yapamayacak durumda olan ailelerin evlerine giderek onların iftar sofralarını hazırladılar, yürekleri ısıttılar.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri "Bir Tabak Sevgi" projesi kapsamında Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ya da kendi yemeğini yapamayacak durumda olan ailelerin evlerine giderek onların iftar sofralarını hazırladılar. Ramazan'ın o sıcacık, birleştirici ruhu bir kez daha kendini gösterdi. Öğrenciler sevgiyle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanların kapılarını çaldılar. Mutfağa girip birlikte yemek hazırlarken tencerelerden yükselen buhar kadar içten sohbetler de doldu odaya. Bir kaşık çorbada, bir dilim ekmekte paylaşmanın en güzel hali saklıydı. Gençlerin enerjisi, yaşlıların tecrübesiyle buluştu; yalnızlık, yerini dostluğa bıraktı. Bir tabak yemekle başlayan bu buluşma, aslında çok daha fazlasını sunuyordu: umudu, dayanışmayı ve insan olmanın en nahif halini. - ERZİNCAN