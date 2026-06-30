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Ulalar Cemevinde aşure dağıtım programı düzenlendi

Ulalar Cemevinde aşure dağıtım programı düzenlendi
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Erzincan Ulalar Cemevi'nde düzenlenen aşure dağıtım programına Vali Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri katıldı. Vali, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak farklılıkların zenginlik olduğunu belirtti.

Muharrem ayı dolayısıyla Erzincan Ulalar Cemevinde aşure dağıtım programı düzenlenerek, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara aşure ikramında bulunuldu, Muharrem ayının manevi önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik ve kardeşlik kültürüyle öne çıkan şehirlerden biri olduğunu belirterek, kentte farklılıkların zenginlik olarak görüldüğünü söyledi. Bu anlayışın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Aydoğdu, "Erzincan'da birlikte yaşama konusunda çok güçlü bir kültürümüz var. Bu şehirde hiç kimse hiç kimseyi ötekileştirmiyor. Herkes kardeşçe, samimi ve en kalbi duygularla bir arada yaşıyor. Bu değerleri hep birlikte yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Erzincan'daki bu birlik ve beraberlik, Türkiye'ye örnek olacak niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dileyen Aydoğdu, programın düzenlenmesinde emeği geçen cemevi yönetimine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Program, aşure ikramının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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