Erzincan'da kuraklık, doğal afetler ve şehitler için dualar edildi

Erzincan'da kuraklık, doğal afetler ve şehitler için dualar edildi
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Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusunun ardından Türkiye genelindeki 90 bin camide eş zamanlı olarak kuraklık, doğal afetler ve şehitler için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusunun ardından Türkiye genelindeki 90 bin camide eş zamanlı olarak kuraklık, doğal afetler ve şehitler için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı duyurunun ardından kuraklık, doğal afetler ve şehitler için ülke çapındaki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı olarak dualar edildi. Yatsı ezanı öncesi cami minarelerinden dua sesleri yükseldi. Cami minarelerinden yükselen "Ya Rabbim, susuzluk ve kuraklık sebebiyle büyük bir imtihandayız. Yangınlara karşı mücadele eden kardeşlerimizi, ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi muvaffak eyle" duasına milyonlarca kişi, camilerde saf tutarak ya da evlerinden katılarak hep bir ağızdan "amin" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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