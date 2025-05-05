Erzincan'da Kültürel Miras Toplantısı Düzenlendi

Erzincan'da Kültürel Miras Toplantısı Düzenlendi
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Erzincan'da, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla 'Gelenekten Geleceğe' ve 'Cankar Projesi' toplantıları yapıldı. Toplantıya Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve diğer ilgili katılımcılar katıldı.

Erzincan'da kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması kapsamında "Gelenekten Geleceğe" toplantısı ve "Cankar Projesi" toplantısı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, ilgili birim amirleri, idareci ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması ile Cankar Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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