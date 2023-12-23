Erzincan'da Köfte Sucuk Aracı Hizmete Konuldu

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından kentte yapılacak etkinliklerde kullanılması için köfte sucuk aracı hizmete konuldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Ergan Dağı Kayak Merkezi başta olmak üzere kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerde hizmet verecek olan köfte sucuk aracını inceleyerek emeği geçenleri tebrik etti. - ERZİNCAN