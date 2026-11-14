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Erzincan'da Kazım Salman 70 yıldır aynı sokakta ayakkabı boyacılığı yapıyor

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Erzincan'da Kazım Salman 70 yıldır aynı sokakta ayakkabı boyacılığı yapıyor Haber Videosunu İzle
Erzincan'da Kazım Salman 70 yıldır aynı sokakta ayakkabı boyacılığı yapıyor
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Erzincan'da yaşayan 80 yaşındaki Kazım Salman, 70 yıldır aynı sokakta ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Salman, bu meslekle 5 çocuk büyütüp 21 torun sahibi olduğunu ve işini severek yaptığını söylüyor.

Erzincan'da yaşayan 80 yaşındaki Kazım Salman, 70 yıldır aynı sokakta ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Henüz çocuk yaşlarda başladığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdüren Salman, yarım asrı aşan çalışma hayatında 5 çocuk büyüttü, 21 torun sahibi oldu.

Mesleğini severek yaptığını belirten Salman, kendisine rakip görmediğini ifade ederek, "Karşımda rakip görmem. Kendi rakibim kendimim. Mesleğimin aşığıyım, müşterimin sevdalısıyım. 70 yıldır bu sokakta boyacılık yapıyorum." dedi.

Mesleği sayesinde ailesinin geçimini sağladığını anlatan Salman, çocuklarının eğitimlerini tamamladığını ve kendi işlerini kurduğunu söyledi.

Yaklaşık 60 yıldır evli olduğunu belirten Salman, eşiyle mutlu bir hayat sürdüklerini dile getirdi.

Telefonunun ekranında eşinin fotoğrafını taşıyan Salman, "Bu benim eşim, 60 senelik hayat arkadaşım. Aşkımız ilk günkünden daha da ileride. Bu benim sevdam, aşkım benim." ifadelerini kullandı.

Mutlu evliliğin sırrı sorulan Salman, gülümseyerek, "O eşimle benim aramda." yanıtını verdi.

Gençlerin meslek seçimi konusunda daha duyarlı olması gerektiğini savunan Salman, bazı gençlerin iş beğenmediğini ve kolay yoldan para kazanmak istediğini öne sürdü.

Mesleğini gururla sürdürdüğünü vurgulayan Salman, "Müşteri benim dostumdur, ağabeyimdir, arkadaşımdır. Müşteri benim velinimetimdir. Severek işimi yapıyorum. Ben mesleğimin aşığıyım, sevdalısıyım." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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