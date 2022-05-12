Erzincan'da karla mücadele mayıs ayında da devam ediyor - Haberler

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Erzincan'da karla mücadele mayıs ayında da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Alparslan Cihan - Yerel
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Erzincan'da karla mücadele mayıs ayında da devam ediyor Erzincan'ın Tercan ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayıs ayında devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Erzincan'da karla mücadele mayıs ayında da devam ediyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayıs ayında devam ediyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tercan'da, karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı mezra yolunu ulaşıma açtı. Tercan Yaylım köyüne bağlı Kilise mezrası yolunun 10 kilometrelik kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalıydı. Yol İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bugün yapılan çalışmalarla açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Alparslan Cihan - Yerel

Erzincan, Hisarcık, Tercan, Mayıs, Yerel, Haberler

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