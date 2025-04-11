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Erzincan'da Kan Bağışı Rekoru Kırıldı

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 700 vatandaş kan bağışında bulunarak Türkiye genelinde gün bazında rekor kırdı. Refahiye Kaymakamı, kan bağışının önemine vurgu yaptı.

Erzincan'da kan bağışı rekoru kırıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kan bağışı seferberliği başlatıldı, ilçede kan bağışı rekoru kırıldı.

Refahiye Kaymakamlığı koordinesinde Refahiye ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Refahiye'deki 700 vatandaş kan bağışında bulundu. Söz konusu bağışlarla Türkiye genelinde gün bazında rekor kırıldı.

Kan bağışına katılarak kan veren ve ardından Refahiyeli vatandaşlara hitap eden Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "Kan ihtiyacı olan vatandaş için, bir anne için, bir çocuk için, bir baba için elzem olduğu vakit aslında ne kadar önemli olduğunun farkına varıyoruz. Bu hayati bir şey arkadaşlar. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve zorunluluktur. Buna hassasiyet gösterilmesi ve çocuklarımıza bu konuların aşılanması eğitim açısından en önemli hususlarımızdan birisidir" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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