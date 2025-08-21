Erzincan'da İtfaiye, Sıkışan Kedi Yavrusunu Kurtardı

Erzincan'da bir kedi yavrusu, istinat duvarındaki borunun içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden kurtarıldı.

Erzincan'ın Yaylabaşı Alsancak Mahallesi TOKİ konutlarında bir kedi yavrusu istinat duvarında bulunan borunun içine girdi. Çevreden geçenler borunun içine sıkışan kedinin sesini duyunca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
