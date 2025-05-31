Erzincan'da İnternetten Sipariş Edilen Mikrofonun İçinden Beton Çıktı

Erzincan'da İnternetten Sipariş Edilen Mikrofonun İçinden Beton Çıktı
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Erzincan'da bir vatandaş, internetten sipariş ettiği mikrofonun şüpheli ağırlığını fark edip kutuyu açtığında içinden beton çıktığını gördü. O anları cep telefonuyla kaydeden alıcı, tüketici mağduriyetine dikkat çekti.

Erzincan'da bir vatandaş internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı.

Mikrofonun şüpheli ağırlığını fark eden alıcı, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı. Erzincan'da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı. Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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