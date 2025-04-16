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Erzincan'da İki Nadir Kızıl Geyik Havadan Görüntülendi

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğada beslenen iki nadir kızıl geyik, doğa fotoğrafçısı Baki Kaya tarafından dron ile görüntülendi. Giresun tarafından geldikleri tahmin edilen geyikler, Refahiye kırsalında ilk kez görüntülendiler.

Erzincan'da iki kızıl geyik böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğada beslenen iki kızıl geyik havadan görüntülendi.

Erzincan'da Munzur Dağları'nda popülasyonu artan dağ keçisi ve çengel boynuzlu (şamua) keçiye sıkça rastlanırken çok nadir görülen kızıl geyikler Refahiye'de doğa fotoğrafçısı Baki Kaya tarafından dron ile görüntülendi.

Giresun tarafından geldikleri tahmin edilen iki kızıl geyiğin, Refahiye kırsalında ilk kez görüntülendikleri belirtildi.

Doğada beslenen kızıl geyikler bir süre sonra gözden kayboldular.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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