Erzincan'da hayatını kardeşlerine adayan Çilem'in sessiz kahramanlığı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, anne ve babalarını kaybettikten sonra özel gereksinimli ablası ve ağabeyinin bakımını üstlenen 28 yaşındaki Çilem Sağlam ile ailesini Valilik Konutu'nda misafir etti.

Valilik Konutu'nda gerçekleşen buluşmada, Çilem Sağlam'ın gösterdiği fedakarlığın takdire şayan olduğunu belirten Aydoğdu, küçük yaşta annelerini, 3 yıl önce de babalarını kaybeden kardeşlerin birbirlerine olan bağlılığının Türk toplumunun aile yapısındaki dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devletin kapısı milletin gönlüne açılmalı." sözünü hatırlatan Vali Aydoğdu, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, özellikle özel gereksinimli bireyler ile hayatın yükünü omuzlayan gençlerin ve büyüklerin en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Vali Aydoğdu, "Erzincan Valiliği olarak bu evlatlarımızın her zaman yanındayız. İlimizdeki tüm ihtiyaç sahibi ve özel durumdaki vatandaşlarımız ile büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan Erzincan merkez Demirkent Mahallesi'nde yaşayan Çilem Sağlam'ın, 8 yaşında annesini, 2023 yılında ise babasını kaybettiği, zihinsel engelli ablası Pınar (41) ve ağabeyi Ramazan'ın (39) sorumluluğunu üstlenerek kardeşlerine hem annelik hem babalık yaptığı öğrenildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Sağlam, ailesinden gördüğü sevgi ve dayanışmayı sürdürdüğünü belirterek, "İnsanlar beni takdir ediyor ama bu benim için sevdiğim bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için destek sözü veren Vali Aydoğdu, 15 gün içerisinde yeni bir eve taşınmaları için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. - ERZİNCAN

