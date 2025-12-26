Haberler

Erzincan'da Halk Günü Toplantısı düzenlendi

Erzincan'da Halk Günü Toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da yapılan Halk Günü toplantısında, 52 vatandaşın sorunları dinlendi ve talepleri üzerine ilgili amirlere talimatlar verildi. Vali Hamza Aydoğdu, vatandaş odaklı bir hizmet sunma hedefinde olduklarını vurguladı.

Erzincan'da gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'nda 52 vatandaşın istek ve sorunları dinlendi. Toplantıya katılan vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli talimatlar verildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimiz, kurum ve kuruluşlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek, taleplerini hayata geçirmek ve her daim onların yanında olmak bizlerin de en temel görevi ve gayesi. Bu 'Halk Günü' buluşmaları, Hemşehrilerimizin sıkıntılarını, isteklerini, önerilerini doğrudan duymamız için güzel bir zemin oluşturuyor. Bu amaçla tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir tek hemşehrimizin bile yüzünün gülmesine vesile olmak, onun hayatındaki bir engeli kaldırmak bir sıkıntıyı gidermek bizim için en büyük huzur ve mutluluk kaynağı."

Vatandaşların ilgi gösterdiği toplantıda, çözüm odaklı bir yaklaşımla sorunların giderilmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı