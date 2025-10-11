Erzincan'da Gerçekçi Çevik Kuvvet Tatbikatı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen çevik kuvvet tatbikatı, kentte adeta gerçeğini aratmayan bir toplumsal olay müdahalesine sahne oldu.

Çevik Kuvvet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde polisler, teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulamalı tatbikatlarla da kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Senaryo gereği tatbikatta göstericilerin taş atarak ve lastik yakarak çıkardığı olaylara çevik kuvvet polisleri TOMA desteğiyle müdahale etti. Arbede anlarının gerçeğini aratmadığı tatbikatta polis, göstericileri ablukaya alarak gözaltı yaptı. Tatbikatı izleyenler, polisin disiplinli duruşu ve anında refleks gösteren müdahalesi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Tatbikat kapsamında polisler, toplumsal olaylara müdahalede karşılaşabilecekleri her türlü senaryo üzerinde eğitim aldı. Özellikle kalabalık gruplar karşısında kitle psikolojisinin yönetimi, öfke kontrolü ve grup dinamiği gibi kritik başlıklarda uygulamalı çalışmalar yapıldı. Senaryoda, taşkınlık yapan grubun polisle karşı karşıya geldiği anlar birebir canlandırıldı. Çevik kuvvet ekipleri, aldıkları eğitimle nasıl koordineli hareket ettiklerini, kullanılan araç ve gereçleri nasıl etkin biçimde değerlendirdiklerini gözler önüne serdi. TOMA'dan tazyikli suyla yapılan müdahale, kalkan ve coplarla gerçekleştirilen savunma taktikleri, kalabalığın dağıtılması ve ardından gözaltı uygulamaları tatbikatın en dikkat çeken bölümleri oldu. Eğitim sırasında ekiplerin sergilediği profesyonel duruş, toplumsal olaylara karşı hazır bulunduklarını bir kez daha gösterdi.

Eğitimlerde teoriden pratiğe: Polisler her senaryoya hazırlandı

Çevik kuvvet polislerinin aldığı eğitimler sadece sahadaki müdahalelerle sınırlı kalmadı. Program kapsamında çevik kuvvette kullanılan silah ve teçhizatların tanıtımı, toplumsal olaylara müdahale teknikleri, şüpheli taşıma yöntemleri, üst arama ve kelepçeleme gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar yapıldı. Özellikle öfke kontrolü ve kitle psikolojisi konularında verilen dersler, polislerin stresli ortamlarda doğru kararlar alabilmesi açısından büyük önem taşıdı. Tatbikatlarda polislerin her an hazır bir şekilde hareket edebilmesi için disiplinli bir şekilde eğitimlerini sürdürdüğü görüldü.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür tatbikatların güvenlik güçlerinin sahadaki reflekslerini güçlendirdiğini ve toplumsal olaylara müdahale sırasında profesyonelliklerini artırdığını vurguladı. - ERZİNCAN