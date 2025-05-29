Erzincan'da Gerçekçi Acil Yardım Tatbikatı

Erzincan'da Gerçekçi Acil Yardım Tatbikatı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, trafik kazası senaryosu ile tatbikat yaptı. Acil bakım ve nakil süreçlerini deneyimleyen öğrenciler, hazırladıkları makyaj çalışmalarıyla da dikkat çekti.

Öğrencilerden gerçeğini aratmayan tatbikat

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, "Acil Hasta Bakımı" ve "Klinik Uygulama" dersleri kapsamında dikkat çeken bir tatbikata imza attı.

Hacı Ali Akın Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen tatbikat İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin desteğiyle gerçekleştirilen triyaj uygulamasında, iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen bir trafik kazası senaryosu canlandırıldı.

Tatbikat kapsamında olay yerine ilk ulaşan ekipler, hasta ve yaralılara olay yerinde triyaj uygulayarak acil müdahalede bulundu. Yaralıların durumu değerlendirilip öncelik sırasına göre acil bakım ve nakilleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı gerçekçi makyaj çalışmaları ise beğeni topladı.

Uygulama hem öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri hem de acil müdahale sürecini yerinde deneyimlemeleri açısından önemli bir eğitim fırsatı sundu. Dersin öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Özge Akbaba ve Öğretim Gör. Dr. Mustafa Özer bu tür tatbikatların sağlık alanında eğitim gören öğrenciler için vazgeçilmez olduğunu belirterek emeği geçen öğrencilere ve il sağlık müdürlüğü ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel
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