Erzincan'da gazeteciler iftar programında bir araya geldi

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programında, kentte görev yapan gazeteciler bir araya geldi. Programda, mesleki dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Erzincan'da görev yapan gazeteciler, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda cemiyet üyeleri ile kentte görev yapan basın mensupları aynı sofrada buluştu.

Programa, İletişim Bölge Müdürü Metehan Akkaya, İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ile basın camiasından Mehmet Buyruk, Ahmet Tanoğlu ve Hüseyin Aslan katıldı.

EGC Başkanı Zeki Demirbaş, programda yaptığı konuşmada iftar organizasyonuna ev sahipliği yapan Bekir Aksun'a teşekkür etti.

Demirbaş, Ramazan ayının manevi atmosferinde meslektaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, basın mensuplarının sohbeti ve iyi dilekleriyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
