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Erzincan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü engelli aracı desteği

Erzincan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü engelli aracı desteği
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Erzincan Valiliğince düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi 17 engelli bireye akülü araçları teslim edildi. Vali Aydoğdu, bugüne kadar yaklaşık 100 aracın ulaştırıldığını belirtti.

Erzincan Valiliğince düzenlenen programda ihtiyaç sahibi engelli bireylere akülü engelli araçları teslim edildi.

Valilikte gerçekleştirilen Akülü Engelli Araç Teslim Töreni kapsamında 17 akülü engelli aracı hak sahiplerine teslim edilirken, bugüne kadar yaklaşık 100 engelli aracının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı bildirildi.

Programda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının ve günlük yaşamlarını daha kolay sürdürebilmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla engelli vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Aydoğdu, Erzincan'da devlet-vatandaş iş birliğiyle dayanışma kültürünün güçlü şekilde yaşatıldığını söyledi.

Teslim edilen akülü araçların engelli bireylerin hareket kabiliyetini artırarak yaşamlarını kolaylaştırmasını temenni eden Aydoğdu, "Gönül birliğiyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu, programa katkı sağlayan hayırseverler Ahmet Turan Gülaçtı ile eşi Nafize Gülaçtı'ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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