Erzincan'da 'Ekmeğini Paylaş Projesi' İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Erzincan'da 'Ekmeğini Paylaş Projesi' İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
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Erzincan Valiliği himayesinde yürütülen 'Ekmeğini Paylaş Projesi' ile 650 aileye ücretsiz, bin aileye indirimli ekmek desteği sağlanacak. Fırınların gönüllü bağışları ve vatandaşların katkılarıyla ekmek israfının önüne geçilecek.

Erzincan Valiliği himayelerinde yürütülen "Ekmeğini Paylaş Projesi" kapsamında, sosyal yardımlaşma kültürünü güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir adım atıldı.

Proje, Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ailelere yönelik ekmek desteğini kapsıyor.

Erzincan'da hayata geçirilen proje kapsamında, 650 aileye ücretsiz, bin aileye ise indirimli ekmek desteği sağlanacak. Ayrıca öğrenci evinde kalan tüm öğrencilere de indirimli ekmek temini sunulacak.

Fırınların gönüllü bağışları ve vatandaşların katkılarıyla yürütülen projede, ekmek israfının önüne geçilmesi hedeflenirken, bağışların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor.

Vatandaşlar, "Rota Erzincan" mobil uygulaması üzerinden hem projeye dair bilgilere ulaşabiliyor hem de ekmek bağışlarını uygulamada yer alan IBAN numarası aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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