Erzincan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Erzincan'da, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi ve onlarla ilgilendi.

Erzincan'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Programa Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ile Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci katıldı.

İftar programında devlet koruması altında bulunan çocuklarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Kurt, çocuklarla yakından ilgilendi.

Programda konuşan Kurt, bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar programı, çocuklarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

