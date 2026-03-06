Erzincan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi
Erzincan'da, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi ve onlarla ilgilendi.
Erzincan'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Programa Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ile Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci katıldı.
İftar programında devlet koruması altında bulunan çocuklarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Kurt, çocuklarla yakından ilgilendi.
Programda konuşan Kurt, bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
İftar programı, çocuklarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı