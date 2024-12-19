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Erzincan'da Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı

Erzincan'da Denetimli Serbestlik Protokolü İmzalandı
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin topluma kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkin yükümlülerin topluma yeniden kazanılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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