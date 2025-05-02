Erzincan'da camii çocuk buluşması gerçekleştirildi.

"Şehirlerin Kalbi Camii'de Buluşalım" projesi kapsamında Mevlana Camii'nde camii çocuk buluşması gerçekleştirildi. Aydınlıkevler 4-6 yaş Kur'an kursunun katıldığı programda çocuklar camii de namaz kılıp ilahiler söylediler. Çuval yarışı, yumurta yarışı gibi oyunlar eşliğinde çocuklar camii de buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Velilerinde katıldığı program çocuklara verilen hediyelerle son buldu. - ERZİNCAN