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Erzincan'da Camii Çocuk Buluşması Gerçekleştirildi

Erzincan'da Camii Çocuk Buluşması Gerçekleştirildi
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Mevlana Camii'nde düzenlenen programda 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri namaz kılıp ilahiler söylediler. Oyunlar ve hediyelerle dolu etkinlik, hem çocuklar hem de veliler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Erzincan'da camii çocuk buluşması gerçekleştirildi.

"Şehirlerin Kalbi Camii'de Buluşalım" projesi kapsamında Mevlana Camii'nde camii çocuk buluşması gerçekleştirildi. Aydınlıkevler 4-6 yaş Kur'an kursunun katıldığı programda çocuklar camii de namaz kılıp ilahiler söylediler. Çuval yarışı, yumurta yarışı gibi oyunlar eşliğinde çocuklar camii de buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Velilerinde katıldığı program çocuklara verilen hediyelerle son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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