Erzincan'da Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 26. Birim Amirleri Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, birim amirleri tarafından yürütülen çalışmalar ve devam eden projelerdeki son gelişmeler hakkında Vali Aydoğdu'ya bilgi sunuldu.

Vali Aydoğdu, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarına bu doğrultuda çözüm üretilmesinin önemine vurgu yaptı ve işlemlerin hızlı ve aksatılmadan yürütülmesi yönünde talimat verdi. - ERZİNCAN