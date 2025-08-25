Erzincan'da Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi

Erzincan'da Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen 26. Birim Amirleri Toplantısı'nda, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi. Vali Aydoğdu, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, taleplere hızlı çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 26. Birim Amirleri Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, birim amirleri tarafından yürütülen çalışmalar ve devam eden projelerdeki son gelişmeler hakkında Vali Aydoğdu'ya bilgi sunuldu.

Vali Aydoğdu, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarına bu doğrultuda çözüm üretilmesinin önemine vurgu yaptı ve işlemlerin hızlı ve aksatılmadan yürütülmesi yönünde talimat verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.