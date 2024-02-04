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Erzincan'da besici ineklerine müzik dinletiyor

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Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bir besici, ineklerine 'Dilber' şarkısını dinleterek süt verimini artırıyor. Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerinin arttığını belirten besici, her sabah ahırdaki ineklerine müzik dinlettiğini söyledi.

Erzincan'da besici Baki Kaya, ineklerine 'Dilber' şarkısını dinleterek süt verimini artırıyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kanberağa köyünde son günlerin favori şarkısı olan ve sosyal medyada akımı başlayan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısını ahırdaki ineklerine dinleterek süt verimini artırdığını belirten besici Baki Kaya, neşeli halleriyle tebessüm ettirdi. Kış aylarında besiciliğin zor yanlarını pozitif enerjiyle atlattıklarını kaydeden Kaya, her sabah ahırdaki 20'e yakın ineğine müzik dinlettiğini belirtti. Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerinin arttığını kaydeden Kaya, "Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor. Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, 'Dilber' akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Baki Kaya Erzincan Tarım Müzik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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