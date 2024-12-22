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Erzincan'da Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde asayiş uygulaması yaparak vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler aldı. Uygulama kapsamında şahısların GBT sorguları yapıldı ve çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Erzincan'da asayiş uygulaması yapıldı

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç, park ve bahçe, işyerleri denetlendi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Erzincan'da Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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