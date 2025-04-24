Erzincan'da 23 Nisan Etkinlikleri Düzenlendi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca çocuklara yönelik 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından General Cihat Akyol İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 50 öğrencinin katılımıyla İl Jandarma Komutanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı gerçekleştirildi.

Öğrencilere asayiş ve trafik araçları tanıtılarak köpek timi gösterisi düzenlendi. Halat çekme oyunu oynanarak faaliyet sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlıklar dağıtıldı. - ERZİNCAN