Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın, basın mensuplarıyla yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aydın, müdürlükte görev yapan şube müdürleriyle birlikte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek kurumda yapılan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaştı.

Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ve müdürlükte görev yapan şube müdürleri ile beraber kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek bugüne kadar kurumda yapılan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri İşleri Şube Müdürlüğü, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü, Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüğü, Çed, ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü'nün iş ve işleyişleri hakkında da bilgiler veren Aydın, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. - ERZİNCAN