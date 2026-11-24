Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü, İnönü Rektörü Akpolat'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette iki üniversitenin genel sekreterleri de yer aldı; Akpolat, Kuyrukluyıldız'a teşekkür etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Abuzer Kalkan ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Yurteken de yer aldı.
Rektör Akpolat ziyareti dolayısı ile Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı