Erzincan Adliyesi'nde Zabıt Katipliği Sınavı Yoğunluğu

Erzincan Adliyesi'nde Zabıt Katipliği Sınavı Yoğunluğu
Güncelleme:
Erzincan Adliyesi'nde 12 sözleşmeli zabıt katibi alımı için yapılan klavye uygulama sınavında adaylar yoğun bir katılım gösterdi. Adaylar sınav öncesi hazırlık yaparken, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

Erzincan Adliyesi'nde, zabıt katipliği klavye uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu. 12 kişi alınacak.

Erzincan Adliyesinde istihdam edilmek üzere 12 sözleşmeli zabıt katibi alımı için uygulamalı sınavı Erzincan Adliyesinde yapıldı.

Sınava girmek için aileleri ve arkadaşlarıyla Erzincan ve başka illerden adliyeye gelen adaylar, yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı.

Aday numaralarına göre gruplar halinde sınav alanına alınan adaylar, adliye önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Katip olmak için ter döken adaylardan sınavda başarılı olanlar, mülakata girmeye hak kazanacak. Erzincan'da toplamda 12 kişi alınacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
