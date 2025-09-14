Erzincan Adliyesi'nde Zabıt Katipliği Sınavı Yoğunluğu
Erzincan Adliyesi'nde 12 sözleşmeli zabıt katibi alımı için yapılan klavye uygulama sınavında adaylar yoğun bir katılım gösterdi. Adaylar sınav öncesi hazırlık yaparken, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
Sınava girmek için aileleri ve arkadaşlarıyla Erzincan ve başka illerden adliyeye gelen adaylar, yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı.
Aday numaralarına göre gruplar halinde sınav alanına alınan adaylar, adliye önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Katip olmak için ter döken adaylardan sınavda başarılı olanlar, mülakata girmeye hak kazanacak. Erzincan'da toplamda 12 kişi alınacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel