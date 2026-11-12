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ERÜ Rektörü Erkılıç, personel yemekhanesinde tabldotta yemek yiyip talepleri dinledi

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ERÜ Rektörü Erkılıç, personel yemekhanesinde tabldotta yemek yiyip talepleri dinledi
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bugünkü öğle yemeğini personel yemekhanesinde tabldotta personelle birlikte yedi. Erkılıç, yemek sırasında personelle sohbet ederek talep ve istekleri dinledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, öğle yemeğinde personel ile bir araya geldi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bugünkü öğle yemeğini personel ile birlikte yedi. Personel yemekhanesinde tabldotta öğle yemeği yiyen Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, personel ile sohbet ederek, talep ve istekleri dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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