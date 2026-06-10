Erciyes Üniversitesi'nde yenilenen kütüphane öğrencilere açıldı
Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi, öz kaynaklarla tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuşarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, senato üyeleriyle birlikte kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve sınav haftasında başarılar diledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgililere teşekkür edildi.
Yenileme çalışmalarının sona erdiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.
ERÜ Rektörlüğü'nün öz kaynakları ile yenilenme çalışmaları tamamlanan ve modern bir görünüme kavuşturulan Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı. Bireysel çalışma alanlarının yanı sıra öğrencilerin grup olarak çalışmalarına da imkan sunan kütüphane binasını senato üyeleri ile ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, burada öğrenciler ile sohbet etti.
Yapım süreçlerinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaklaşan sınav haftasında öğrencilere başarılar diledi.
ERÜ Senato Üyeleri ile yenilenen kütüphane binasını gezen Rektör Prof. Dr. Altun, başkanlığında ayrıca Senato Toplantısı da kütüphane binasında gerçekleştirildi. - KAYSERİ