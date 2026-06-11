Sokak ortasında 6 kadının saldırısına uğramıştı, genç kadın o anları anlattı

Antalya'da yanında 1.5 yaşındaki bebeği ile 6 kadının sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırısına uğrayarak darp edilen ve aynı zamanda o anlar cep telefonu ile kayda alınan genç anne konuştu.

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana gelen olayda, yanında 1.5 yaşındaki bebeği ve kayınvalidesi ile birlikte otobüs durağında bankta oturan Ayten Merkavul, yanına yaklaşan ve plakası öğrenilemeyen siyah renkli bir otomobilden inen 6 kadının tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz 6 kadının saldırısına maruz kalan kadın çevreden yardım isterken, darp eden kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

Dakikalarca hemcinslerinin saldırısına uğrayan Ayten Merkavul acı içinde yerde kıvranırken, olaya karışan kadınlar ise geldikleri araçla uzaklaştı. Olay anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde araçtan inen 6 kişinin bankta çocuğu ile oturan genç kadını darp etmeye başladıkları görüldü. Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi olurken, olaydan birkaç sonra genç kadının darp edildiği anlara ait cep telefonu görüntüsü anonim bir sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Genç kadın o anları anlattı

Küçük kızının yanında 6 kadının saldırısına uğrayan ve darp edilen genç kadın yaşadığı o dehşet dolu anları anlattı. Kadınları araçtan inmeleri ile kendisine saldırmalarının bir anda olduğunu ve neye uğradığını anlayamadığını söyleyen Merkavul, "Normalde anneannemde kalıyorum. O gün kaynanan beni almaya geldi. Hem cezaevindeki eşime para gönderecektik, hem de onlara oturmaya gidecektik. Buradan ana yolu doğru ilerledik, bebeğim, ben ve kaynanam üçümüz durakta bekliyorduk. Siyah plakasını bilmediğim bir araç hızlı bir şekilde geldi. Durakta oturuyorduk, bebeğim benim kolumdaydı. Direkt beni darp etmeye başladılar" dedi.

Hem dövüp, hem de videoya aldılar

Kadınların kendisine saldırmaya başlaması ile annelik içgüdüsü ile bebeğini korumak için kendisini banktan aşağıya attığını söyleyen genç kadın, "Elimi bebeğimden çektim ve hemen kendimi banktan aşağıya doğru bıraktım. Bebeğim zarar görmesin diye. Bunlar 6 kişilerdi, yerde bayağı bir darp ettiler beni, tekme tokat giriştiler. Sonra benim üzerimi soymaya çalıştılar. Cebimdeki cüzdanı aldılar. İçerisinde eşime göndereceğim bir miktar para, birkaç altın ve kimliğim vardı. Beni darp ettiler, soyunuk halde tekme tokat girişmeye devam ettiler. ve bunları canlı yayın yaparak ve sosyal medyada paylaşarak benim namusuma dil uzatmış oldular" ifadelerini kullandı.

"Kızımın gözü önünde darp ettiler"

Yaşanan olay nedeniyle küçük kızının büyük bir travma yaşadığını söyleyen Ayten Merkavul, "Daha 21 yaşındayım ve 1.5 yaşında bir kız annesiyim. Bunlar benim kızımın gözünün önünde oldu. Benim bedenimdeki darp izleri falan geçer. Bunlar önemli değil, bebeğimin yaşadığı travmayı hiç kimse geçiremez. Benim kızıma "Annene ne yaptılar" diye sorduklarında benim bebeğim saçını çekiyor. Beni bebeğimde çok büyü bir hasar bıraktılar. Bu insanlar ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Ben korkuyorum, sokağa çıkamıyorum. Bebeğimi bile çıkartamıyorum. Ben hakkımın savunulmasını istiyorum. Gerekli cezayı almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ailem ve ben korku içindeyiz"

Olaydan sonra kendisine ve ailesine yönelik tehditlerin devam ettiğini söyleyen genç kadın, "Bunlar normal şeyler değil. Bu insanlar şu anda tehdit de etmekte. Evin çevresine madde koyup şikayet ederiz veya bunu başka bir yerde yakalarız, bu sefer tarayıp geçeriz şeklinde. Tehdit ve baskı altındayım. Şu anda bildiğim kadarıyla dün gözaltına alınmışlardı, bugün adliyeye çıkartıldılar diye biliyorum. Umarım tutuklandılar haberini alırız. Çünkü bu şekilde bir kadına bebeğinin önünde şiddet uygulamak en büyük suç. Bana bunları yapıp, cezasız kalıp ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Şu anda ailemde korku içerisinde evin çevresine bir şey koyacaklar diye. Ben daha fazla korkuyorum, umarım kazanan biz oluruz" dedi.

Adli kontrol şartı ile serbest kaldılar

Öte yandan, Ayten Merkavul'un karakola giderek kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olması üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karışan araç ve kadınların tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerasından aracın plakası tespit edilirken, genç kadının sokak ortasında darp edilmesi olayına karıştıkları belirlenen A.Ç., S.Ç., A.Ç., N.Ç., R.Ç. ve P.D. önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Poliste ifadeleri alınan 6 kadın işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı