ERÜ İlahiyat Fakültesi 1985 mezunları Kırşehir'de buluştu

KIRŞEHİR (İHA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi 1985 yılı mezunları; Türkiye genelindeki 40'ıncı buluşmalarını Kırşehir'de gerçekleştirdi. Mezunlar ve ailelerinin katıldığı programda, kentin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edildi.

Türkiye'nin farklı illerinden Kırşehir'e gelen mezunlar, düzenlenen program kapsamında Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi, Ahilik Müzesi ile Neşet Ertaş Bahçesi alanını gezdi. Katılımcılar; Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Programda, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur da mezunlara eşlik ederek kentin tarihi, kültürel yapısı ve ahilik geleneği hakkında bilgiler verdi. Temur, gezi programı boyunca katılımcılara rehberlik etti.

Mezunlar, uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı