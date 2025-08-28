Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Öncesi Güvenlik Tedbirleri Görüşüldü

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Öncesi Güvenlik Tedbirleri Görüşüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek 744'üncü Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde, kaymakam ve emniyet müdürü bir araya gelerek güvenlik önlemlerini masaya yatırdı. Şenliklerin huzur içinde geçmesi amaçlanıyor.

Bu yıl 744'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlikler kapsamında alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere Bilecik İl

Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile bir araya geldi.

Kaymakam Yayabaşı, şenlikler süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için planlanan tedbirler hakkında İl Emniyet Müdürü Yılmaz ile istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Atakan Alper de İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, etkinlikler boyunca alınacak güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.