Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Öncesi Güvenlik Tedbirleri Görüşüldü

Bu yıl 744'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlikler kapsamında alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere Bilecik İl

Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile bir araya geldi.

Kaymakam Yayabaşı, şenlikler süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için planlanan tedbirler hakkında İl Emniyet Müdürü Yılmaz ile istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Atakan Alper de İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, etkinlikler boyunca alınacak güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. - BİLECİK