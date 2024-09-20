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Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda Hayır Çarşısı Düzenlendi

Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda Hayır Çarşısı Düzenlendi
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Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen hayır çarşısına büyük ilgi gösterildi. Etkinlikte elde edilen gelirler okul aile birliğine bağışlandı.

Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından organize edilen ve öğrenci velilerinin de destek verdiği hayır çarşısı Aziziye ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda yapıldı.

Büyük ilgi gören programa Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, ER-VAK Kadın Komisyonu Başkanı Nuran Çelenk ile kadın komisyonu üyeleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve veliler katıldı.

Konu ile açıklamalarda bulunan ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, ER-VAK'ın kuruluşundan bu güne eğitime destek konusunda programlar yaptıklarını, okul ziyaretlerini aksatmadan sürdürdüklerini, okullarda seminer, konferans gibi etkinliklerin yanında ihtiyaçların temininde destek sunduklarını, kitap dağıtımı yaptıklarını, tiyatro sergilediklerini, başarılı öğrencilere burs temin ettiklerini ifade etti.

Bu eğitim öğretim yılında ilk etkinliklerini Ertuğrul Gazi İlkokulunda başlattıklarını söyleyen Güzel, ER-VAK Kadın Komisyonu öncülüğünde ve velilerin desteği ile yapılan çarşıda elde edilen gelirlerin okul aile birliğine bağış olarak verildiğini ifade etti.

Bir hayli renkli ve hareketli geçen etkinliğin yapıldığı okul bahçesine Erzurum Gençlik Merkezi tarafından getirilen uzay küresi ve oyun platformunun çocuklar tarafından çok ilgi görmesi etkinliğe ayrı bir güzellik kattı.

Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Çetin Şengül, açılış konuşmasında ER-VAK'ın böyle anlamlı bir yaklaşımla okullarına gelmesinden son derece mutlu olduklarını belirterek tek hedeflerinin ülkeye faydalı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bundan sonraki etkinliklerini Kazım Yurdalan İlkokulun'da yapacaklarını hatırlatan Güzel, bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu'na, okul müdürü Çetin Şengül'e, ER-VAK Kadın Komisyon Başkanı Nuran Çelenk ile okul öğretmenlerine, öğrenci velilerine, okul personeline, ER-VAK Kadın Komisyon üyelerine, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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