Eriyen kar suları heyelana neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eriyen kar suları heyelana neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Şaban Konyar - Yerel
 - Güncelleme:

Eriyen kar suları heyelana neden oldu Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Eriyen kar suları heyelana neden oldu

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Bu yıl Erbaa ilçesinde bağlı Gökal Beldesinde yoğun kar yağdı. İlkbaharla birlikte erimeye başlayan kar suları heyelana yol açtı. Alpaslan mahallesi yolunda çökmeler oluştu. 6 mahalleyi bir birine bağlayan yol tamamen kullanılmaz hale geldi. Okul servislerinin geçiş güzergahında yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım alternatif yollardan sağlanmaya başlandı. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut, yolun birkaç noktasında heyelan oluştuğuna dikkat çekerek, "Yol ulaşıma kapalı. Tek sevincimiz can kaybı olmaması. Yolun tamiri oldukça zor gibi görünüyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Yerel

Toprak Kayması, Erbaa, Gökal, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title