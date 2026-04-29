Erişkin aşılaması en az çocukluk çağı kadar önemli

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce, "Erişkinlik döneminde de aşılar büyük önem taşımaktadır" dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24–30 Nisan Aşı Haftası kapsamında erişkin aşılarının önemine dikkat çekildi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce rehberliğinde; Tıp Fakültesi 5. sınıf stajyer öğrencileri Elif Akdeniz, Rabiye Taştan, Muhammed Sayın, Neslihan Arslan, Kadir Tarhan tarafından bağışıklama temalı afiş ve posterler hazırlandı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Aşı Polikliniği'ne asılan afiş ve posterlerle, aşılanmanın bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki hayati önemi vurgulandı. 24–30 Nisan Aşı Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Nevin İnce, bağışıklamanın yaşam boyu devam etmesi gereken bir koruyucu sağlık uygulaması olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Nevin İnce, Tıp Fakültesi 5. sınıf stajyer öğrencileriyle birlikte hazırladıkları bağışıklama temalı afiş ve posterlerle toplumda erişkin aşılamasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Aşının yalnızca çocukluk dönemine ait bir uygulama olmadığını ifade eden İnce, "Erişkinlik döneminde de aşılar büyük önem taşımaktadır. Özellikle yaşın ilerlemesi, kronik hastalıkların varlığı, bağışıklık sistemini baskılayan durumlar ve riskli meslek gruplarında çalışma, enfeksiyonlara karşı korunmayı daha kritik hale getirir" şeklinde konuştu.

Erişkinlerde yapılması gereken aşılara da değinen İnce, "Pnömokok, influenza (grip), zona, tetanoz-difteri-boğmaca ve hepatit B aşıları başta olmak üzere, bireyin yaşı, sağlık durumu ve aşı geçmişine göre gerekli aşıların değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle erişkin bireylerin aşı durumlarını gözden geçirmeleri ve eksik aşıları için sağlık kuruluşlarına başvurmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bağışıklamanın bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirten İnce, "Aşılar sadece bireysel koruma sağlamaz, aynı zamanda toplum bağışıklığını güçlendirerek risk grubundaki bireylerin de korunmasına katkı sunar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?