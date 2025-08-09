Erik Ağacından Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Erik Ağacından Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Haberler
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 72 yaşındaki Şaban Berberoğlu hayatını kaybetti. Cenazesi, Bezirgan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çıktığı erik ağacından düşen 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Berberoğlu (72) erik toplamak için ağaca çıktı. Bu esnada dengesini kaybeden Şabanoğlu, yere düşerek hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Berberoğlu, Kocaali Bezirgan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bezirgan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
