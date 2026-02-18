Haberler

Çocuklar ellerinde fenerle ilk teravih namazı heyecanına ortak oldu

Çocuklar ellerinde fenerle ilk teravih namazı heyecanına ortak oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen 'Kandil Alayı' etkinliğinde çocuklar fenerlerle yürüyerek teravih namazına katıldı. Renkli fenerler ve coşku ile dolu etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Ramazan ayının gelişi dolayısıyla düzenlenen "Kandil Alayı" etkinliğinde çocuklar, ellerinde fenerlerle yürüyerek yılın ilk teravih namazı heyecanına ortak oldu.

Etkinlikte, "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan" sloganıyla bir araya gelen çocuklar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Bugün saat 19.00'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, ebeveynlerin eşliğinde ve kontrollü bir şekilde camiye kadar yürüdü.

Geleneksel "Kandil Alayı" yaşatıldı

Geleneksel Ramazan kültürünü canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, miniklerin ellerindeki renkli fenerler görsel şölen oluşturdu. Coşkulu bir şekilde camiye ulaşan çocuklar, burada büyükleriyle birlikte yılın ilk teravih namazını kılarak Ramazan ayına "merhaba" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti