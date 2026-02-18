Çocuklar ellerinde fenerle ilk teravih namazı heyecanına ortak oldu
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen 'Kandil Alayı' etkinliğinde çocuklar fenerlerle yürüyerek teravih namazına katıldı. Renkli fenerler ve coşku ile dolu etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde Ramazan ayının gelişi dolayısıyla düzenlenen "Kandil Alayı" etkinliğinde çocuklar, ellerinde fenerlerle yürüyerek yılın ilk teravih namazı heyecanına ortak oldu.
Etkinlikte, "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan" sloganıyla bir araya gelen çocuklar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Bugün saat 19.00'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, ebeveynlerin eşliğinde ve kontrollü bir şekilde camiye kadar yürüdü.
Geleneksel "Kandil Alayı" yaşatıldı
Geleneksel Ramazan kültürünü canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, miniklerin ellerindeki renkli fenerler görsel şölen oluşturdu. Coşkulu bir şekilde camiye ulaşan çocuklar, burada büyükleriyle birlikte yılın ilk teravih namazını kılarak Ramazan ayına "merhaba" dedi. - SAKARYA