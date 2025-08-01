Ereğli Muhtarlar Derneği'nden Basın Bayramı Kutlaması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla dernek binasında kahvaltılı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Adnan Alar, görevde bulundukları bir yıllık süreci değerlendirerek muhtarlarla birlikte gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Göreve geldikleri son kongrede 140 muhtarın güvenoyunu aldıklarını hatırlatan Alar, "Özellikle derneğimize iyi bir ivme kazandırmak için gece gündüz çalıştık. 140 muhtarımızla birlikte mahallelere, vatandaşımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz her ne kadar siyasetin dışında olsak da, siyasi irade ile çalışmak zorundayız. Yerel yönetimlerle de bu işbirliğimiz devam ediyor." dedi.

Ereğli'nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını belirten Alar, "Bu şehirde kavga istemiyoruz. Kavgaya zemin hazırlanmasına müsaade etmek istemiyoruz. Biz 140 muhtarımızla yekvücut halindeyiz. Ama dediğim gibi, ayrışırsak, başaramayız." ifadelerine yer verdi.

İl genelindeki kamu kurum müdürleri ile muhtarları buluşturduklarını kaydeden Alar, "Köylerdeki ve mahallelerdeki sorunları kısa sürede çözüme ulaştırmak için bu buluşmaların şart olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un katkılarıyla 19 Şubat tarihinde 109 Ereğli muhtarı ile birlikte TBMM'yi ziyaret ettiklerini belirten Alar, "7-8 Bakanımızla istişarelerde bulunduk. Ardından 3 milletvekilimizle toplantı yaptık. Sorunları ve çözüm önerilerini sunduk. Bu bizler için bir milattır. Orada Ereğli'ye yapılacak kampüs için meslek yüksekokulu istedik, gerçekleşti. Stat istedik, o da oldu. Ereğli-Devrek yolu dedik, o da bitmek üzere. Armutlucuma, Çaylıoğlu, Kayalıdere dere ıslahlarını talep ettik, yapıldı veya yapılıyor. Bölgemizde enerji çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Alar, Eğitim Vadisi Kırmacı Mahallesi'nde başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm Ereğli halkının yararlanabileceği bir kütüphane yapılacağı müjdesini de vererek, "Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK