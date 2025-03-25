Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

CHP lideri firmaları tek tek söyleyip, açıkça hedef gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında

Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 gözaltı

Ereğli Emniyet Teşkilatı İftar Programında Bir Araya Geldi

Ereğli Emniyet Teşkilatı İftar Programında Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla bekçiler ve amirleri için iftar yemeği düzenledi. Birlik ve beraberliği pekiştiren etkinlik, sohbet ve kaynaşma fırsatı sundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçiler ve amirleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programına emniyet teşkilatında görev yapan bekçiler ve yöneticileri katıldı. Birlik ve beraberliği pekiştiren yemekte, mesai arkadaşları sohbet edip kaynaşma fırsatı

buldu. İftar programını düzenleyenler, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına vurgu yaparak, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Program, duaların edilmesi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title