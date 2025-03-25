Ereğli Emniyet Teşkilatı İftar Programında Bir Araya Geldi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçiler ve amirleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programına emniyet teşkilatında görev yapan bekçiler ve yöneticileri katıldı. Birlik ve beraberliği pekiştiren yemekte, mesai arkadaşları sohbet edip kaynaşma fırsatı

buldu. İftar programını düzenleyenler, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına vurgu yaparak, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Program, duaların edilmesi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ZONGULDAK