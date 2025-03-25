Ereğli Emniyet Teşkilatı İftar Programında Bir Araya Geldi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla bekçiler ve amirleri için iftar yemeği düzenledi. Birlik ve beraberliği pekiştiren etkinlik, sohbet ve kaynaşma fırsatı sundu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçiler ve amirleri iftar yemeğinde bir araya geldi.
Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programına emniyet teşkilatında görev yapan bekçiler ve yöneticileri katıldı. Birlik ve beraberliği pekiştiren yemekte, mesai arkadaşları sohbet edip kaynaşma fırsatı
buldu. İftar programını düzenleyenler, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına vurgu yaparak, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Program, duaların edilmesi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel