Ereğli'de Kadın Eliyle Yeni Bir Gelecek: 'Anadolu'nun Mirası Gelenekten Geleceğe Salep' Projesi Tanıtıldı

Kdz. Ereğli ilçesinde, atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak ve nesli tehlike altındaki salep orkidelerini korumak amacıyla hayata geçirilen "Anadolu'nun Mirası, Gelenekten Geleceğe: Salep Yetiştiriciliği" projesinin tanıtımı ve ilk dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliği Zonguldak Vali Yardımcısı Sn. Halis Hacıismailoğlu, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Muhammed Hamdi Büyüktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan ile İl Müdür Yardımcıları, İlçe ve Şube Müdürleri ve proje yararlanıcısı vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı Kırsalda Kadın Hizmetleri Projeleri kapsamında hayata geçirilen çalışma ile Karadeniz Ereğli'nin Aydınlar Köyü'nde önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında, sosyoekonomik açıdan desteklenmesi hedeflenen 25 kadın çiftçiye, toplam 250 metrekarelik bir alanda demonstrasyon salep bahçeleri tesis edildi. Bu uygulama ile bölgedeki mevcut 6.500 m2'lik salep üretim alanına nitelikli bir katkı sunulması hedefleniyor.

Etkinlikte yapılan açıklamalarda, doğada kontrolsüzce toplanan salep orkidelerinin neslinin tükenme noktasına geldiğine dikkat çekildi. Doğal ortamında yılda sadece bir yumru veren salep bitkisinin, kültür ortamında üç adet yumru verebildiği vurgulandı. Bu projenin temel amaçları arasında şunlar yer alıyor:

"Sürdürülebilirlik: Endemik bitki türlerini koruyarak ekolojik dengeyi gözetmek. Katma Değer: Özellikle dondurma ve ilaç sanayisinde yüksek talep gören, yumrularındaki glukomannan maddesi ile ticari değeri yüksek olan salep bitkisini bölge tarımına kazandırmak. Kadın İstihdamı: Kırsalda yaşayan ve üretime katılamayan kadınları aktif iş gücüne dahil ederek toplumsal kalkınmayı desteklemek."

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, bölge çiftçisi için alternatif bir üretim deseni oluşturmayı ve markalaşma süreçlerini başlatmayı hedefliyor. Etkinlik, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk sembolik dikim töreni ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı