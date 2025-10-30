Ereğli'de Çiftin İkinci Çocuk Sevinci

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan çiftin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikinci çocukları dünyaya geldi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser ve futbol hakemi olan Mehmet Özkeçin, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mehmet Özkeçin ve eşi, "Yağız Ata" adını verdikleri erkek çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin ilk çocukları Hazal'ın ardından aileye katılan Yağız Ata, Özkeçin ailesine büyük sevinç yaşattı. - ZONGULDAK