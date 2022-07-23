Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda

İhlas Haber Ajansı - Turan Bulut - Yerel
 - Güncelleme:

Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda Kayseri'de 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Pembe Betül Karasu; 2022 yılındaki toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı.

Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda

KAYSERİ - Kayseri'de 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Pembe Betül Karasu; 2022 yılındaki toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı.

Pembe Betül Karasu; 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde 'Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de beklerik' pankartı açmış ve kendisini evine çaya davet etmişti. Programın ardından lise öğrencisi Karasu'nun davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karasu'nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir süre görüşmüştü.

6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de yapacağı toplu açılış törenine katılan Karasu, Erdoğan ile çekindiği fotoğrafını açarak ön sıralardan yerini aldı.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title