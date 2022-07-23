Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda Kayseri'de 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Pembe Betül Karasu; 2022 yılındaki toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı. Erdoğan'ın 2016 yılında evine gittiği genç kız 6 yıl sonra yine alanda KAYSERİ - Kayseri'de 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Pembe Betül Karasu; 2022 yılındaki toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı. Pembe Betül Karasu; 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde 'Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de beklerik' pankartı açmış ve kendisini evine çaya davet etmişti. Programın ardından lise öğrencisi Karasu'nun davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karasu'nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir süre görüşmüştü. 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de yapacağı toplu açılış törenine katılan Karasu, Erdoğan ile çekindiği fotoğrafını açarak ön sıralardan yerini aldı. İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Yerel Genel Yerel Haberler

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