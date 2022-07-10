Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı - Haberler

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Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı

Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıtıldı.

Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıtıldı.

Yıl içerisinde periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi yardımında bulunan Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Ekipler, kesilen kurban etlerini bir bir özenle paketleyerek ailelere ulaştırdı. 300 aileye et dağıtan ekiplerin önümüzdeki günlerde de yardımlara devam edeceği bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erdemli Belediyesi Kurban Bayramı Mersin Yerel Haberler

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