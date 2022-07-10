Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıtıldı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıtıldı. Yıl içerisinde periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi yardımında bulunan Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Ekipler, kesilen kurban etlerini bir bir özenle paketleyerek ailelere ulaştırdı. 300 aileye et dağıtan ekiplerin önümüzdeki günlerde de yardımlara devam edeceği bildirildi. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / Yerel Erdemli Belediyesi Kurban Bayramı Mersin Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.