Erdek'te Yaz Sezonu İçin Martı Timleri Göreve Başladı

Erdek'te Yaz Sezonu İçin Martı Timleri Göreve Başladı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bisikletli polis ekipleri olan Martı Timleri devriye gezmeye başladı. Plajlardaki hırsızlık ve kapkaç gibi asayiş olaylarına karşı caydırıcı rol üstlenen ekipler, sahil boyunca güvenlik denetimlerini sürdürecek.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, vatandaşların sahil ve plajlarda huzur içinde vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Martı Timleri göreve başladı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis ekipleri, özellikle sahil bandı boyunca devriye gezerek güvenliği sağlamaya başladı.

Plajlarda yaşanabilecek hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarının önüne geçmek için görevlendirilen Martı Timleri, vatandaşlara güven verirken, suç teşkil edecek durumlara karşı da caydırıcı rol üstleniyor. Bisikletlerle sahil boyunca hareket eden timler, aynı zamanda vatandaşlarla birebir iletişim kurarak sorunlara anında müdahale edebiliyor.

Erdek'te yaz hareketliliğinin artmasıyla birlikte devreye alınan Martı Timleri'nin sezon sonuna kadar görev yapacağı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için sahil kesimlerinde denetim ve devriyelerin kesintisiz süreceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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