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Şaftı kopan traktörün çimento ve kum yüklü römorku devrildi

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde traktörün şaftının kopması sonucu kum ve çimento yüklü römork devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan malzemeler ekipler tarafından temizlendi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde traktöre bağlı kum ve çimento yüklü römorkun devrilmesi sonucu malzemeler yola saçıldı. Olayda yaralanan biri olmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Erdek ilçesi, şehir mezarlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan Alper E. yönetimindeki 10 AUM 579 plakalı traktörün, şaftı koptu. Şaftın kopmasıyla birlikte kum ve çimento yüklü römork kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, römorkta bulunan yük yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Traktörden yola dökülen yağ, belediye ekipleri tarafından temizlenirken, devrilen römorkun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber: Basri Tuncay ERTAN -Kamera: Erdek (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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